Верховная Рада Украины направила на доработку к повторному второму чтению законопроект об уголовной ответственности для "воров в законе". Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Решение о направлении на доработку проекта закона № 2513 поддержали 268 народных избранников.

“Всего было внесено 96 поправок и предложений, 43 из них учтены. Комитет рекомендовал принять законопроект № 2513 во втором чтении и в целом. Но накануне голосования было обсуждение между фракциями, и прозвучало предложение отправить на повторное второе чтение”, – сообщил перед голосованием глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Стоит отметить, что направление законопроекта на повторное второе чтение ранее согласовывалось в онлайн-чате “Слуги народа”. Соответствующую переписку удалось сфотографировать корреспонденту #Букв.

Согласно законопроекту, в Уголовном кодексе планируется предусмотреть определение понятия “вор в законе”.

Предлагается внести отдельную статью в Уголовный кодекс “Создание преступного сообщества и пребывания лица в статусе “вор в законе”. За такие нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Освобождается от такой ответственности участник преступного сообщества, который сообщит правоохранителям о его существовании и о “воре в законе”, а также будет способствовать следствию.

В законопроекте прописана ответственность и для заказчиков преступлений. Так, обращение к “вору в законе” может повлечь лишение свободы на 3-5 лет с возможной конфискацией имущества. Если такое обращение спровоцировало тяжкие последствия – то лишение свободы на 5-10 лет с конфискацией имущества или без.

Организация “сходки” представителей преступных организаций или сообществ будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Если же участник мероприятия заблаговременно “сдал” пособников, его освободят от ответственности.

За содействие участникам преступного сообщества со стороны должностного лица предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на 5-7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.