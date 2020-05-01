Нардепы "Голоса" обратились в НАБУ и НАПК в связи с продажей в "Эпицентре" защитных средств, прибывших в Украину из Китая.

Об этом сообщили в пресс-службе партии

В партии напомнили, что ранее народный депутат и совладелец “Эпицентра” Александр Герега рассылал парламентариям, а также государственным органам предложения приобрести средства индивидуальной защиты у этой компании.

В “Голосе” считают, что заниматься торговлей — “не дело народного депутата”, а в действиях Гереги усматривается нарушение закона.

“Такая работа по совместительству прямо запрещена законом, а действия в интересах собственного предприятия однозначно могут быть расценены как использование своего положения с целью получения неправомерной выгоды или, по меньшей мере — конфликт интересов”, — отметили в партии.

В письмах Гереги утверждалось, что маски и защитные костюмы прибыли из Китая на самолете “Мрия”. В тот же промежуток времени “Мрией” был доставлен в Украину гуманитарный груз из Китая, при его прибытии присутствовал Президент Владимир Зеленский.

Исходя из этого, в “Голосе” заявили, что официальные сообщения о доставке “Мрией” гуманитарного груза, озвученные Офисом Президента Украины и различными должностными лицами, свидетельствуют о возможном коррупционном преступлении.

“Мы видим признаки совершения коррупционного правонарушения должностными лицами. В частности, злоупотребление служебным положением в интересах предпринимательских структур, которые, очевидно, действуют с целью получения прибыли”, — подчеркнул Андрей Осадчук.

Нардепы требуют от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провести проверку всех обстоятельств организации доставки гуманитарного груза транспортным самолетом “Мрия” из Китая в Украину, а от Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) — дать оценку действиям Александра Гереги.

Накануне в Сети было обнародовано письмо на бланке нардепа и совладельца “Эпицентра” Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить защитные средства, которые были доставлены в Украину на самолете “Мрия”, в торговой сети нардепа. Кличко подтвердил, что письмо Гереги поступило в КГГА.

Самолет с грузом из Китая лично встречал президент Владимир Зеленский. Как оказалось, “Мрия” доставила груз для торговых центров “Эпицентр”.