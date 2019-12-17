Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в 12:00 в заседании был объявлен традиционный перерыв, во время которого нардепы от “Батькивщины” во главе с Юлией Тимошенко заняли президиум.

Возле президиума и трибуны также находятся нардепы от “Оппозиционной платформы – “За життя”.

Перерыв затянулся, и когда около 13:00 в зал заседаний вошли спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, они не смогли пройти к своим рабочим местам.

После этого началась дискуссия между Разумковым и нардепами.

Как рассказал в эфире телеканала “НАШ” депутат от “Батькивщины” Андрей Николаенко, причина блокирования – законопроект по рынку земли.

“Законопроект по земле еще не был рассмотрен в комитете. Сегодня в 8:00 утра было принято решение все проводить в тайном режиме, без присутствия представителей (аграрных, – ред.) ассоциаций, общественности. Помощников депутатов не допустили. Мы требуем, во-первых, чтобы заседания комитета происходили прозрачно, с доступом СМИ и всех желающих. Во-вторых, снять с рассмотрения на четверг законопроект по земле”, – отметил Николаенко.