Об этом сообщила нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко, которую цитирует пресс-служба политсилы.
“Житомирская область, Овруч. Вчера горели леса, пожар перебросился на некоторые села. Людей из домов, которые пожирает пожар, эвакуировали. Спасатели работают, выкладываясь на полную, им сейчас очень трудно”, – отметила Геращенко.
Она уточнила, что к “Европейской Солидарности” обратились жители нескольких сел с просьбой о гуманитарной помощи. В связи с этим нардепы от “ЕС” направились в зону бедствия. Они должны передать продуктовые наборы и средства защиты.
“Мы не можем и не имеем права оставлять в беде тех, кто нуждается в помощи”, – подчеркнула Геращенко.
Она также поблагодарила пожарных, которые 17 апреля отмечают День пожарной охраны.
Стоит отметить, что в Житомирской области в последние дни вспыхнули десятки пожаров. В ряде сел огонь уничтожил жилые дома, оставив людей без крыши над головой.
Масштабні пожежі в Житомирській області
У Житомирській області масштабні пожежі: вогонь перекинувся на села.
Причина стандартна – займання сухої трави та сильний вітер.
Зупиніть планету, ми зійдемо.
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Опубліковано Букви Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
Причиной пожаров в ГСЧС Украины называют воспламенение сухостоя и сильный ветер, который распространил огонь.
- С 17 апреля в Украине начинают действовать нормы закона о повышении штрафов за сжигание сухостоя и травы, а также загрязнение воздуха в 18 раз. За нарушения украинцев могут штрафовать на суммы до 150 тысяч гривен.