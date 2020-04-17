Народные депутаты от "Европейской Солидарности" доставят помощь жителям сел в Житомирской области, которые пострадали из-за масштабных пожаров, уничтоживших дома и лесные массивы.

Об этом сообщила нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко, которую цитирует пресс-служба политсилы.

“Житомирская область, Овруч. Вчера горели леса, пожар перебросился на некоторые села. Людей из домов, которые пожирает пожар, эвакуировали. Спасатели работают, выкладываясь на полную, им сейчас очень трудно”, – отметила Геращенко.

Она уточнила, что к “Европейской Солидарности” обратились жители нескольких сел с просьбой о гуманитарной помощи. В связи с этим нардепы от “ЕС” направились в зону бедствия. Они должны передать продуктовые наборы и средства защиты.

“Мы не можем и не имеем права оставлять в беде тех, кто нуждается в помощи”, – подчеркнула Геращенко.

Она также поблагодарила пожарных, которые 17 апреля отмечают День пожарной охраны.

Стоит отметить, что в Житомирской области в последние дни вспыхнули десятки пожаров. В ряде сел огонь уничтожил жилые дома, оставив людей без крыши над головой.

Масштабні пожежі в Житомирській області У Житомирській області масштабні пожежі: вогонь перекинувся на села. Причина стандартна – займання сухої трави та сильний вітер. Зупиніть планету, ми зійдемо. https://bit.ly/2VAHJMx Опубліковано Букви Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

Причиной пожаров в ГСЧС Украины называют воспламенение сухостоя и сильный ветер, который распространил огонь.