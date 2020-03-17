Верховная Рада Украины внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии из-за вспышки коронавируса и введенного карантина.

Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании ВР, сообщает корреспондент #Букв.

Так, было принято постановление № 3218, которое предусматривает, что в период с 10:00 17 марта до 3 апреля 2020 года Рада будет работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), без пленарных заседаний. Этот документ поддержали 358 депутатов.

Спикер ВР Дмитрий Разумков может продлить такой режим работы в случае принятия Кабинетом Министров решения о продлении карантина в Украине.

Кроме того, 359 нардепов поддержали постановление о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии ВР девятого созыва (№ 3224).

Им предусмотрены следующие изменения: • неделя с 16 по 20 марта (которая должна была быть пленарной): 17, 18, 19, 20 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах); • неделя с 23 по 27 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах); • неделя с 30 марта по 3 апреля (должна была быть пленарной) – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

В связи с изменениями нардепы перенесли на четвертую сессию Верховной Рады девятого созыва даты проведения следующих парламентских слушаний:

• “Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя” (с 18 марта 2020 года);

• “Проблемы выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека” (с 25 марта 2020 года);

• “Защита инвестиций в жилую недвижимость и пути решения проблем пострадавших инвесторов” (8 апреля 2020 года);

• “Кибербезопасность, критическая инфраструктура, электронные коммуникации в Украине: состояние, проблемы, пути их решения” (15 апреля 2020 года);

• “Чернобыльская катастрофа. Состояние социальной защищенности пострадавших и актуальные задачи преодоления последствий” (18 мая 2020 года).

Рада утвердила, что в случае введения военного или чрезвычайного состояния в Украине или установления карантина на территории Украины журналисты и технические работники СМИ, аккредитованных при ВР, допускаются в здание и отдельные помещения Парламента по дополнительной аккредитационной карточкой, условия и порядок выдачи которой определяются спикером ВРУ.