Верховная Рада Украины направила на доработку законопроект о медиа (№ 2693).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За решение о направлении документа на доработку в профильный комитет проголосовали 278 парламентариев.

Документ был инициирован нардепами от “Слуги народа” и группы “За майбутне”. Он вызвал резонанс из-за ряда спорных положений. Проект закона зарегистрировали в Парламенте еще в декабре прошлого года.

Документом предлагается ввести регуляцию онлайн-СМИ, блогеров и веб-платформ (например, Netlix или Facebook).

Отдельно прописано, что обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату доступа.

Субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации.

Расширяются полномочия регулятора – Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (она сможет мгновенно реагировать, вплоть до временной приостановки вещания). Предусмотрены следующие санкции за нарушение требований законодательства: штраф; аннулирование лицензии или отмена регистрации; запрет на работу медиа.

Есть в документе раздел об ограничениях, связанных с вооруженной агрессией.

Так, в медиа запрещается распространять:

• материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц, лиц и организаций, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию территории Украины;

• недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора;

• программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых есть лица, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины.

Также медиа могут отказать в регистрации, если оно зарегистрировано в государстве-агрессоре или если Нацсоветом обнаружены признаки того, что редакционный контроль осуществляется резидентами государства-агрессора.

Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.

При подготовке законопроекта к повторному первому чтению должны быть учтены замечания и предложения европейских экспертов, представителей медиа-сферы.