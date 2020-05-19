Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За решение о направлении документа на доработку в профильный комитет проголосовали 278 парламентариев.
Документ был инициирован нардепами от “Слуги народа” и группы “За майбутне”. Он вызвал резонанс из-за ряда спорных положений. Проект закона зарегистрировали в Парламенте еще в декабре прошлого года.
Документом предлагается ввести регуляцию онлайн-СМИ, блогеров и веб-платформ (например, Netlix или Facebook).
Отдельно прописано, что обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату доступа.
Субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации.
Расширяются полномочия регулятора – Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (она сможет мгновенно реагировать, вплоть до временной приостановки вещания). Предусмотрены следующие санкции за нарушение требований законодательства: штраф; аннулирование лицензии или отмена регистрации; запрет на работу медиа.
Есть в документе раздел об ограничениях, связанных с вооруженной агрессией.
Так, в медиа запрещается распространять:
• материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц, лиц и организаций, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию территории Украины;
• недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора;
• программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых есть лица, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины.
Также медиа могут отказать в регистрации, если оно зарегистрировано в государстве-агрессоре или если Нацсоветом обнаружены признаки того, что редакционный контроль осуществляется резидентами государства-агрессора.
Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.
При подготовке законопроекта к повторному первому чтению должны быть учтены замечания и предложения европейских экспертов, представителей медиа-сферы.
- В ноябре прошлого года народный депутат от фракции “Слуги народа”, экс-генеральный директор телеканала “1+1” Александр Ткаченко презентовал проект закона о медиа: блогеров предлагалось обложить налогами.
- “Слуга народа” Никита Потураев заявлял, что государство готово блокировать онлайн-сервисы, если они откажутся от регистрации, предусмотренной законопроектом “О медиа”.
- В инициированный депутатами от “Слуги народа” законопроект “О медиа” планировалось включить налогообложение стриминговых платформ (в том числе Netflix) и соцсетей.