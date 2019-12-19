Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом проект изменений в Таможенный кодекс, который откладывает повышенные штрафы за нерастаможенные вовремя автомобили на еврономерах ("евробляхи").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2288 проголосовали 285 нардепов.

Согласно пояснительной записке, с 22 августа 2019 года вступили в силу изменения в кодекс об усилении ответственности за превышение установленных законодательством сроков транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией. Изменения вносились в статьи 469, 470 и 481 Таможенного кодекса.

22 сентября вступил в силу закон об отсрочке штрафов до конца года. В то же время не были внесены изменения в Таможенный кодекс, которые бы позволили это сделать.

Законопроектом предлагается дополнить раздел ХХ “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса новым пунктом по фактической приостановке действия новых санкций, предусмотренных статьями 470 и 481.

Таким образом, повышенные штрафы за нарушения ввоза автомобилей на еврономерах будут отсрочены до 31 декабря 2019 года.

В случае принятия законопроекта в целом до конца декабря 2019 года не будут взиматься штрафы до 170 тыс. гривен за такие нарушения, как опоздание с растаможкой коммерческого или личного авто на еврономерах.

Если транспорт (или другие товары) временно ввезли на территорию Украины и не успели вывезти в срок – повышенные штрафы также начнут действовать с начала 2020 года.

В течение указанного периода будут применяться санкции в виде штрафа в размере 17 тыс. грн и 8,5 тыс. грн соответственно.

Изначально повышенные штрафы должны были вступить в силу 22 мая, но Парламент продлил период “легализации” со 180 до 270 дней (до 22 августа).

Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. гривен (также грозит конфискация таких авто).

Аналогичные размеры штрафов предусмотрены и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, за превышение от 20 до 30 суток сумма штрафа будет составлять 85 тыс. гривен, более 30 суток (а также в случае потери или раскомплектования авто) – 170 тыс. гривен или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования (временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита) во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. гривен.