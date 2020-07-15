Верховная Рада опубликовала повестку дня на 16 июля. В ней отсутствует скандальный законопроект "слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Об этом сообщается на сайте Парламента.

В повестке дня указано, что народные депутаты планируют рассмотреть 40 вопросов. Среди них нет законопроекта Бужанского о языке.

Противники законопроекта планировали в четверг, 16 июля устроить акцию протеста у стен парламента.

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях” (№2362), или законопроект Бужанского.

По словам Тараса Креминя, утверждение Бужанского, что законопроект “направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств”, не соответствуют действительности.

Кроме того, Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект “слуги” Бужанского, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен.

Также профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Как известно, 16 мая 2019 года был опубликован закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. В этом законе речь идет о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение.

Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть языковой закон, так как “крайне важно добиться баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств”.

Нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский считает, что этот закон “направлен на дискриминацию носителей других языков”, в первую очередь русскоязычных. 10 декабря 2019 Бужанский сообщил, что внес в Парламент законопроект о признании закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” утратившим силу.