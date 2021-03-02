Об этом сообщил нардеп Гео Лерос на своей Facebook-странице.
По его словам, на внеочередном заседании планируют рассмотреть вопрос увольнения директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.
“По моей информации, эти действия санкционированы в Офисе президента”, – подчеркнул Лерос.
Инициативу поддержали не менее 10 нардепов. В частности, свои подписи поставили Артем Дмитрук, Ирина Верещук, Юрий Камельчук, Дмитрий Лубинец и другие.
- В конце ноября заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака — Олег Татаров выступил за увольнение Артема Сытника с должности главы НАБУ. Офис открестился от его заявлений.
- В сентябре Конституционный суд признал неконституционными положения закона о НАБУ о назначении и увольнении директора НАБУ президентом.
- До этого, в августе, Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Такое решение в НАБУ назвали политически мотивированным.
- Еще до таких решений КСУ президент Владимир Зеленский уверял послов стран “Большой семерки” и Европейского Союза, что Сытник останется на своей должности.