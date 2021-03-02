Во вторник, 2 марта, народные депутаты Украины из фракции "Слуги народа" начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил нардеп Гео Лерос на своей Facebook-странице.

По его словам, на внеочередном заседании планируют рассмотреть вопрос увольнения директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

“По моей информации, эти действия санкционированы в Офисе президента”, – подчеркнул Лерос.

Инициативу поддержали не менее 10 нардепов. В частности, свои подписи поставили Артем Дмитрук, Ирина Верещук, Юрий Камельчук, Дмитрий Лубинец и другие.