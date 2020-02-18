Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Минута молчания была объявлена после регистрации народных депутатов.
“Уважаемые народные депутаты, мы знаем, что эта пленарная неделя – это неделя, на которой происходили события на Майдане. Это неделя, которая вошла в нашу судьбу как неделя Революции Достоинства. У меня предложение: давайте все вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет”, – заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
После этого присутствующие в зале нардепы, а также журналисты и другие приглашенные встали и почтили память погибших.
Как известно, в период с 18 по 20 февраля 2014 года во время противостояний в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, сотни – были арестованы и подвергнуты пыткам.
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Утром 18 февраля тысячи участников Евромайдана планировали мирное шествие к зданию Парламента. В тот день в Раде должна была открыться очередная сессия, на которой планировалось рассмотрение вопросов об изменениях в Конституцию Украины относительно полномочий президента.
Около 08:30 утра митингующие начали собираться на Майдане Незалежности, откуда многотысячной колонной во главе с Олегом Тягнибоком, депутатами оппозиционных фракций УДАР, ВО “Свобода” и ВО “Батькивщина” двинулись к зданию Парламента на улице Грушевского.
На Шелковичной против демонстрантов вышли бойцы “Беркута”. Около 16:00 силовики захватили баррикады митингующих, а людей оттеснили к Октябрьскому дворцу, где и начался силовое подавление.
По состоянию на 16:00 18 февраля уже были убиты или получили смертельные ранения 11 человек (в дополнение к 4-м митингующим в январе).
- По данным следствия, к расстрелам на Институтской причастны 26 бойцов “черной роты” (“Беркута”, – ред.): пять из них находились на скамье подсудимых, двое – убиты 20 февраля 2014-го, еще 18 – бежали в Россию или на оккупированный полуостров Крым. По информации следствия, часть из них получила российское гражданство, часть – вид на жительство в РФ.