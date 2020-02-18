Верховная Рада Украины почтила сегодня минутой молчания память погибших на Майдане во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Минута молчания была объявлена после регистрации народных депутатов.

“Уважаемые народные депутаты, мы знаем, что эта пленарная неделя – это неделя, на которой происходили события на Майдане. Это неделя, которая вошла в нашу судьбу как неделя Революции Достоинства. У меня предложение: давайте все вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет”, – заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

После этого присутствующие в зале нардепы, а также журналисты и другие приглашенные встали и почтили память погибших.

Как известно, в период с 18 по 20 февраля 2014 года во время противостояний в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, сотни – были арестованы и подвергнуты пыткам.

Утром 18 февраля тысячи участников Евромайдана планировали мирное шествие к зданию Парламента. В тот день в Раде должна была открыться очередная сессия, на которой планировалось рассмотрение вопросов об изменениях в Конституцию Украины относительно полномочий президента.

Около 08:30 утра митингующие начали собираться на Майдане Незалежности, откуда многотысячной колонной во главе с Олегом Тягнибоком, депутатами оппозиционных фракций УДАР, ВО “Свобода” и ВО “Батькивщина” двинулись к зданию Парламента на улице Грушевского.

На Шелковичной против демонстрантов вышли бойцы “Беркута”. Около 16:00 силовики захватили баррикады митингующих, а людей оттеснили к Октябрьскому дворцу, где и начался силовое подавление.

По состоянию на 16:00 18 февраля уже были убиты или получили смертельные ранения 11 человек (в дополнение к 4-м митингующим в январе).