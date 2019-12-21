Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о праве на статус участника боевых действий военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

За документ № 1197 проголосовали 317 народных депутатов, сообщают #Буквы.

Законопроект предусматривает, что к участникам боевых действий относятся: члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов; лица, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии, выполняли боевое задание по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями.

Кабинету Министров поручено определить порядок предоставления и лишения статуса участников боевых действий в подобных случаях.

Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с начала временной оккупации части территории Украины (20 февраля 2014 года).

На сегодняшний день, по ориентировочным данным командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, статус участника боевых действий по нормам законопроекта может быть предоставлен военнослужащим, находившимся в составе экипажей на борту малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск”, “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, и 6 военнослужащим экипажа самолета АН-26 №10, который в феврале 2017 года был обстрелян во время выполнения задач в районе захваченных Российской Федерацией платформ в Черном море.