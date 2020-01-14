Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Нардепы 249 голосами проголосовали за постановление №1028/П1, что является предварительным одобрением проекта закона.

Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Изменения будут внесены в статью 85 Конституции о полномочиях Верховной Рады. Так, планируется предусмотреть, что к полномочиям ВР относится в том числе создание в пределах средств, предусмотренных в госбюджете, консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.

“Возможность создания в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады является важным залогом эффективной организации тех органов и служб, которые должны создаваться Парламентом для обеспечения его работы”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Как объяснил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, цель этого законопроекта – предоставить возможность Раде, когда она сочтет необходимым, создать определенный совещательный, вспомогательный или консультативный орган.

“Какой это может быть совещательный, вспомогательный, консультативный орган? Это может быть, например, комиссия ВРУ или комиссия при ВРУ по кодификации законодательства в какой-то определенной сфере. Это может быть какая-то рабочая группа, в которую будут входить не только народные депутаты Украины, но и специалисты в области права, будут работать не на трудовых основаниях, не на основаниях трудового договора или не на основании статуса, а потому, что в силу своих научных, профессиональных и других интересов им интересна определенная сфера, они хотят присоединиться, например, к той проблеме, которая затем будет рассматриваться ВРУ”, – объяснил Вениславский, выступая с трибуны ВР.

Порядок внесения изменений в Конституцию Украины предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и в дальнейшем – не менее чем 300 голосами.