Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрение новых финансовых инструментов".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Народные депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов по №№2284 и 2284-1.

Законопроект №2284 доложил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Он отметил, что законопроект определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, осуществление профессиональной деятельности на указанных рынках, регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращения ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и сделок с ними.

Альтернативный проект с №2284-1 доложил народный депутат Сергей Шахов.

По результатам голосования за основу 244 голосами принят проект №2284.

Законопроектом предлагается комплексное урегулирование вопросов: функционирование рынков деривативных (производных) финансовых инструментов; функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры; обеспечение защиты прав владельцев облигаций, в частности, путем предсказания института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.