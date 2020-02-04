Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 1111 проголосовали 313 народных избранников: 217 – от “Слуги народа”, 26 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 22 – от “Европейской Солидарности”, 6 – от группы “За будущее”, 17 – от “Голоса”, 15 – от группы “Доверие”, 10 внефракционных.

Законопроектом предлагается принять закон “О финансовом лизинге” в новой редакции и внести соответствующие изменения в Уголовный, Хозяйственный, Гражданский кодексы Украины, Кодекс по процедурам банкротства и другие.

Согласно проекту закона, финансовый лизинг – вид гражданско-правовых отношений, по которым лизингодатель обязуется передать лизингополучателю на определенный срок (но не менее одного года) во владение и пользование вещь, принадлежащую лизингодателю на праве собственности, или вещь, специально приобретенную лизингодателем у продавца (поставщика). Таким образом, лизинг – это фактически аренда или прокат: речь идет о предпринимательской деятельности, что предусматривает предоставление за вознаграждение собственного имущества в пользование кому-то другому.

“Необходимость законопроекта обусловлена потребностью в приведении законодательства в соответствие с современными практиками и лучшим мировым опытом в этой сфере. Также есть необходимость устранения противоречивых дефиниций и толкований, устранения коллизий между общим гражданским и специальным финансовым законодательством, создания необходимых условий для привлечения инвестиций через механизм лизинга”, – отмечается в заключении профильного комитета ВР по вопросам финансов.

Нардепы рассчитывают, что принятие законопроекта позволит существенно расширить использование лизинга как альтернативного механизма долгосрочного финансирования приобретения транспорта, оборудования, другой техники и недвижимости.

Законопроектом предлагается установить единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом, и определить четкие требования к форме договора финансового лизинга.

Согласно проекту закона, право предоставлять услуги финансового лизинга имеют лишь те субъекты, которые приобрели в установленном законом порядке соответствующий статус.

Также предлагается установить условия договорных отношений, связанных с сублизингом (передачей объекта лизинга получателем третьему лицу).

Защиту прав лизингополучателей нардепы хотят установить наравне с защитой прав собственника в отношении владения и пользованием имуществом.