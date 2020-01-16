Парламент поддержал за основу и в целом законопроект №2540 "О внесении изменений в 9-й раздел "Заключительные и переходные положения" закона "О публичных закупках" об обеспечении возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, которые осуществляют закупки".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 297 народных избранников.

“Целью принятия законопроекта является создание условий на законодательном уровне для непрерывного осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки, в течение апреля 2020 года, а также обеспечения доступа граждан к таким лекарственным средствам и медицинским изделиям”, – говорится в пояснительной записке.

Документом, в частности, предлагается в пункте 2 раздела IX “Заключительные и переходные положения” действующей редакции закона “О публичных закупках” цифры и слова “31 марта 2020 года” заменить на цифры и слова “30 апреля 2020 года включительно”.