Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Речь идет о законопроекте № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (рассматривается во втором чтении).
Нардепы рассматривали поправки два дня, но не прошли и половины из них. Общее количество поправок к законопроекту составляет около 3,5 тысяч. Они рассматривались по авторам, а не по очереди.
К этому документу невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение всех поправок уйдет несколько дней.
Кроме того, в повестке дня есть проект закона о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли кинопроизводства.
Помимо этого, в повестку дня включены законопроекты о социальной защите населения в период карантина; о меценатской деятельности в сфере спорта; о нотариате и прочие.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее заявило, что законопроект о легализации игорного бизнеса несет “многочисленные коррупционных рисков” и может привести к значительным убыткам государства.
- В январе Парламент принял в первом чтении законопроект № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Законопроект охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете. #Буквы разбирались, что предусматривается документом.