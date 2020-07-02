В четверг, 2 июля, Верховная Рада Украины продолжит рассматривать поправки к законопроекту об игорном бизнесе.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Речь идет о законопроекте № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (рассматривается во втором чтении).

Нардепы рассматривали поправки два дня, но не прошли и половины из них. Общее количество поправок к законопроекту составляет около 3,5 тысяч. Они рассматривались по авторам, а не по очереди.

К этому документу невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение всех поправок уйдет несколько дней.

Кроме того, в повестке дня есть проект закона о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли кинопроизводства.

Помимо этого, в повестку дня включены законопроекты о социальной защите населения в период карантина; о меценатской деятельности в сфере спорта; о нотариате и прочие.