Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо продовження до 1 січня 2025 року перехідного періоду українським авіакомпаніям для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5301 проголосували 292 нардепи.

Згідно із пояснювальною запискою, українські авіакомпанії вже з 1 січня 2018 року при ввезенні літаків до України за договорами оперативного лізингу змушені були б сплачувати ставку митного платежу та податок на додану вартість у розмірі 20% від вартості повітряного судна.

Такі норми передбачав ухвалений парламентом у 2016 році закон, який мав спонукати українських авіаперевізників використовувати літаки вітчизняного виробництва.

У 2017 році нардепи продовжили українським авіакомпаніям перехідний період для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва до 1 січня 2021 року.

“Разом із тим, з 2017 року ситуація із забезпеченням українських авіакомпаній літаками вітчизняного виробництва не змінилася, у зв’язку з чим з метою недопущення виникнення вкрай негативних наслідків для українських авіакомпаній виникла необхідність відтермінувати до 1 січня 2025 року набрання чинності змін до положень Митного кодексу України”, – йдеться в пояснювальній записці.

Відтак, метою ухваленого сьогодні законопроєкту є “продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва (до 1 січня 2025 року)”.

Документом тимчасово, до 31 грудня 2024 року, продовжується умовне повне звільнення від оподаткування митними платежами літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10 000 кг, але не більше 30 000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

Йдеться про літаки, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.

Кабінету Міністрів під час складання проекту держбюджету України на 2022 рік доручено передбачити фінансування Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки (в обсягах, необхідних для відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів тощо).