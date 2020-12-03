В четверг, 3 декабря, Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3900 о внесении изменений в закон "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы.

Об этом сообщают #Буквы.

За доработку проекта закона проголосовали 226 народных избранников. В то же время за принятие за основу проголосовал 161 народный депутат.

В пояснительной записке говорится, что целью этого законопроекта является установление четких требований к учебной литературе, в частности школьной. Также предлагается механизм проверки соблюдения этих требований.

Кроме этого, законопроект предлагал установить контроль над деятельностью авторов учебной литературы. В частности, предусматривается установление требований соблюдения норм академической добропорядочности на авторов, установление перечня принципов, которым должна отвечать учебная литература.

Авторы этой законодательной инициативы уверены, что введение таких изменений позволит улучшить качество учебной литературы, прежде всего школьных учебников.

Однако нардепы не поддержали инициативу и предложили авторам ее доработать.