Об этом сообщают #Буквы.
За доработку проекта закона проголосовали 226 народных избранников. В то же время за принятие за основу проголосовал 161 народный депутат.
В пояснительной записке говорится, что целью этого законопроекта является установление четких требований к учебной литературе, в частности школьной. Также предлагается механизм проверки соблюдения этих требований.
Кроме этого, законопроект предлагал установить контроль над деятельностью авторов учебной литературы. В частности, предусматривается установление требований соблюдения норм академической добропорядочности на авторов, установление перечня принципов, которым должна отвечать учебная литература.
Авторы этой законодательной инициативы уверены, что введение таких изменений позволит улучшить качество учебной литературы, прежде всего школьных учебников.
Однако нардепы не поддержали инициативу и предложили авторам ее доработать.
- В украинском учебнике по химии за 9 класс поместили информацию о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при раке. Так, в конце первого параграфа “Основные классы неорганических соединений” поместили информацию о соде и раке, взятую с сайта Ассоциации пенсионеров.
- В Министерстве образования Украины прокомментировали скандальный совет о “лечении” онкологических заболеваний пищевой содой, который опубликовали в учебнике по химии для 9 класса. В частности, в ведомстве заявили, что информация о влиянии пищевой соды на здоровье в школьном учебнике будет способствовать развитию критического мышления у учеников. Также в МОН добавили, что пока нет оснований для отмены из учебника грифа “рекомендовано Министерством”.