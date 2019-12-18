Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона, который предусматривает разрешение юрлицам, а также органам государственной власти и местного самоуправления на полноценное самопредставительство в суде.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2261 проголосовали 307 нардепов.

Документом ликвидируется адвокатская монополия на представление интересов государства в судебных процессах.

Так, реформами 2017 года было отменено право юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления на личное представительство в судах их штатными работниками. То есть они должны были для этого нанимать адвокатов. Соответствующая норма об обязательном участии адвокатов должна была начать действовать с 1 января 2020 года.

Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде. Планируется предоставить такую возможность не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица, но и другим уполномоченным лицам, включая штатных работников.