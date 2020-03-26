Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины, фракции “Европейская солидарность” Виктория Сюмар.

“Правительство внесло секвестр бюджета. Там не просто увеличивают дефицит. Практически в ноль режут все расходы на культуру и субвенции регионам. Это ставить крест на украинском кино, книгопечатанье, реформе децентрализации и развитии общин и реформе образования”, – написала Сюмар.

Она добавила, что вероятно, в правительстве также решили отменить местные выборы осенью 2020 года, субвенция на их проведение тоже срезали в ноль без всяких объяснений.

Кроме того, об ограничениях расходной части бюджета в новой редакции сообщил и народный депутат Алексей Гончаренко.

“Бюджет аппарата Министерства по делам ветеранов урезают на 30%: урезают программы финансовой поддержки, денежных компенсаций, субвенции. Кроме того, урезают расходы на кредитование для Министерства по делам ветеранов более чем на половину”, – написал Гончаренко.

Гончаренко также отметил, что правительство предлагает существенное сокращение расходов на местные выборы осенью в 2020 году.

“По изменениям, которые предложил Кабмин – на местные выборы хотят выделить 1 млн 291 тысячу грн. То есть по сути финансирование местных выборов обнуляется и они в таком случае не смогут быть проведены в октябре 2020-го года”, – написал он.