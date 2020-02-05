Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Литвой о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 0021 поддержали 324 нардепа: 225 – от “Слуги народа”, 1 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 19 – от “Европейской Солидарности”, 18 – от ВО “Батькивщина”, 13 – от группы “За майбутне”, 17 – от “Голоса”, 16 – от группы “Довира”, 15 внефракционных.

Соглашение должно обеспечить надлежащую защиту прав украинских граждан в Литве (в частности, способствовать детенизации процессов трудоустройства).

Также в нем идет речь о защите и литовских граждан, которые планируют работать в Украине.

Докладывая по законопроекту, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что соглашение позволит гражданам Украины официально работать в Литве.

“Ратификация соглашения создаст возможность для официального трудоустройства граждан Украины в Литве, что улучшит финансовое положение украинских семей. Также ратификация позволит привлекать в Украину высококвалифицированных специалистов и сотрудников из Литвы”, – подчеркнул он.