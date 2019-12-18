Об этом сообщил в комментарии журналистам глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, информирует корреспондент #Букв.
“Я предложил создать временную следственную комиссию для расследования вчерашних событий, потому что там пострадали 17 полицейских, двое гражданских. Все поддержали, Юлия Владимировна (Тимошенко, – ред.) поддержала, сама предложила, что войдет в состав этой ВСК”, – рассказал Арахамия.
Он заверил, что расследование будет “всесторонним и объективным”.
По словам Арахамии, постановление о создании временной следственной комиссии будет зарегистрировано сегодня.
“Чтобы все фракции подали своих членов. Я не знаю, успеем ли мы в пятницу проголосовать. Если нет, то на следующей пленарной неделе”, – добавил он.
Создание ВСК анонсировала и Юлия Тимошенко в комментарии журналистам.
“Наша фракция поддержала создание ВСК, чтобы расследовать то, как вчера грубо, цинично, жестоко избили людей представители силовых структур. Как они били женщин и детей. И за это нужно будет отвечать Офису президента. Потому что все силовые действия, которые были применены против людей, были применены по указанию ОПУ”, – заявила Тимошенко.
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