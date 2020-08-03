Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.

Об этом сообщил в Facebook представитель отдельных районов Донецкой области в делегации, журналист Сергей Гармаш.

Как сообщалось ранее, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу. Уже 31 июля Кравчук заявил, что в состав делегации может войти первый премьер Украины (1990-1992) Витольд Фокин.

В понедельник. 3 августа, состоялась первая встреча нового главы с делегацией. На ней присутствовал и Фокин, но участникам встречи не было разъяснено, каким является его статус в группе.

“Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения”, — отметил Гармаш.

В поведении Фокина участника встречи удивила лексика, которую он использовал для обозначения жителей Донецкой и Луганской областей.

“Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения “народ Донбасса”. Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не из хутора под Киевом, а из оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы”, — добавил журналист.

В целом встреча, по словам Гармаша, была посвящена знакомству, нового главы вводили в курс текущих дел по подгруппам. Вот каким было впечатление участника встречи о новом руководителе делегации: