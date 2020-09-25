Об этом сообщается на сайте Ирпенского горсовета.

“Коллектив Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета выражает искренние соболезнования первому заместителю Ирпенского городского головы Александру Маркушину по поводу тяжелой утраты – преждевременной смерти его жены Натальи”, – говорится в сообщении.

“24 сентября отошла в вечность светлый человек, молодая мать, любящая жена – Наталья Маркушина (Бадрудинова). В Ирпене ее знали как профессионального нотариуса и профессионала”, – отметили в горсовете.

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк сообщил, что Наталья Маркушина заболела COVID-19, когда была беременна, и перед смертью родила сына.

“Наталья Александровна ценой своей жизни подарила жизнь своему сыну”, – рассказал он.

По данным ТСН, женщине было 34 года, она лечилась от COVID-19 в одной из немецких больниц, после того, как заразилась на последнем месяце беременности. Сначала ее доставили в тяжелом состоянии в столичный роддом. “Родила сына Марка, который сейчас в удовлетворительном состоянии. Здоровье матери начало ухудшаться, ее перевели на аппарат искусственного дыхания, а через три недели без сознания госпитализировали в клинику в Германии. Там она провела 10 дней, но в ночь на 24 сентября умерла” , – говорится в сообщении.