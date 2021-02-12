Об этом сообщила пресс-служба ОГП.
По данным следствия, 21 февраля 2020 года Поляк применил персональную электронную карточку другого народного депутата и путем нажатия кнопки “За” совершил вместо него голосование с целью принятия трех поправок к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.
Нардеп должным образом вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля 2021 года для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил. В связи с этим, в порядке, предусмотренном УПК Украины, письменное уведомление о подозрении для ознакомления и вручения направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства, на электронный почтовый ящик и на другие известные стороне обвинения средства связи.
Сейчас принимаются меры для завершения следствия и направления обвинительного акта в суд.
В случае доказательства вины, народному депутату грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, ранее движение “Честно” предоставило фото и видео, на которых зафиксировано, как во время голосования 20 февраля прошлого года Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы “Довира” Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.
На табло голосования системы “Рада” видно, что “За” проголосовали с обоих мест.
- Накануне Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным количеством голосов (226 нардепов). Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.
- Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.
- В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету.
- Однако Комитет по вопросам регламента и депутатской этики Верховной Рады не рассмотрел материалы о возможном “кнопкодавстве” во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета. Во фракции “Голос” обратились из-за этого в Офис генпрокурора.