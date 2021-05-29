З вересня 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО. Завдяки активній позиції тодішньої команди вдалося подолати ембарго на постачання озброєння, необхідного для стримування російської агресії.

Про це заявив п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко в інтерв’ю волонтерської радіостанції “Тризуб ФМ”.

Порошенко додав, що сильна армія і членство в НАТО є запорукою безпеки для України.

“Що може бути безпекою для України? Армія і членство в НАТО. Що робиться в армії, ви знаєте краще за мене. Ми не затверджуємо Державне оборонне замовлення. В армію не надходять сучасні зразки озброєння. Я маю права це казати, сьогодні я був у двох бригадах. Ми поставили найсучасніший комплекс спостереження, який рятує життя людей. Але ми маємо серйозні проблеми, що армія більше не є пріоритетом”, – заявив Порошенко.

Щодо членства у НАТО, лідер “ЄС” додав, що під час його каденції Україна була повноправним учасником самітів Альянсу. Усі до цього звикли.

“Завдяки цьому нам скасували ембарго на постачання продукції подвійного призначення й озброєння. Ми почали отримувати летальну зброю. Починаючи від Яворова і закінчуючи ССО працюють наші партнери, які навчають нас, як бити ворога сучасними засобами. І вчаться від нас, як бити росіян в умовах гібридної війни. Це — Win-Win situation. І це все робили країни НАТО”, – нагадав Порошенко.

Політик додав, що це стало рутиною, але вже другий рік поспіль українську делегацію не кличуть на цей саміт.

“Нас не запрошують. І от залишилось вже два тижні. На сьогодні нас не запросили, і вони вже виходять і “обтікають”, говорять – “та й не запросять”, – зазначає Порошенко.

Він наголосив, що “не можна, щоб за нашу країну, нашу безпеку знову хтось щось вирішував”.

Водночас нардеп від “ЄС” Володимир Ар’єв повідомив у Facebook, що Україна не їде на саміт НАТО. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що таке це сталося через “технічні проблеми”.

“По-перше, правильно казати, що Зеленський не зміг добитися запрошення на саміт НАТО. Порошенку у роботі із західними партнерами постійно доводилось працювати й пробивати якісь рішення… По-друге, в НАТО не дурні й не читають позитивних бреху… (закреслено) блогерів Банкової. Натомість бачать відкат реформ ЗСУ, шалену корупцію в закупівлях, повернення непрозорих схем забезпечення армії, та й загалом, скочування державного управління до авторитаризму і ручного керування інституціями. З таким багажем на саміт НАТО не літають – явний перебір по вазі”, – заявив Ар’єв.