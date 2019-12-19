Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
Он сказал, что в Минских соглашениях есть пункт о выводе наемников и иностранных войск с территории самопровозглашенных “республик” “ДНР” и “ЛНР”. После этого должно произойти закрытие границы.
Путин подчеркнул, что до того, как будет закрыта граница, украинские власти должны предоставить “непризнанным республикам” все те права, которые прописаны в Минских соглашениях.
“Что касается иностранных войск, там нет иностранных войск. Да. Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Это местные”, – сказал он.
По его словам, вооружение на территорию Донбасса предоставили структуры “тех государств, которые им симпатизируют”.
“Это уже их техника, а не иностранная”, – отметил он.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.