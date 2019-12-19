Российский президент Владимир Путин в очередной раз заявил, что на территории украинского Донбасса нет иностранных войск.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Он сказал, что в Минских соглашениях есть пункт о выводе наемников и иностранных войск с территории самопровозглашенных “республик” “ДНР” и “ЛНР”. После этого должно произойти закрытие границы.

Путин подчеркнул, что до того, как будет закрыта граница, украинские власти должны предоставить “непризнанным республикам” все те права, которые прописаны в Минских соглашениях.

“Что касается иностранных войск, там нет иностранных войск. Да. Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Это местные”, – сказал он.

По его словам, вооружение на территорию Донбасса предоставили структуры “тех государств, которые им симпатизируют”.

“Это уже их техника, а не иностранная”, – отметил он.