Об этом сообщили на сайте NASA.

Сегодня NASA и SpaceX должны были отправить в космос корабль Crew Dragon. На борту ракеты-носителя были двое астронавтов – Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Полет был запланирован на 23:33 по киевскому времени. Ракета должна была стартовать с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Решение об отмене было принято за 16 минут до запланированного старта.

Следующая попытка запуска состоится в субботу, 30 мая.

Этот полет – часть второго этапа программы NASA и компании Илона Маска SpaceX.