Об этом сообщается на сайте NASA.

Вторая попытка запуска состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с пускового комплекса 39А, в 15:22 (22:22 по киевскому времени).

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на МКС астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года (когда была прекращена программа полетов шаттлов).

Кроме того, это первый в истории запуск людей в космос на частном космическом корабле.

Данный полет – результат сотрудничества NASA и компании Илона Маска SpaceX.

В прошлый раз стартовать Crew Dragon помешала погода. Старт отменили за 16 минут до запланированного запуска.

Стоит отметить, что астронавты уже находятся в космическом корабле.

The hatch is closed. The crew is settled in. #LaunchAmerica pic.twitter.com/F6HL9YSfIm

При этом шансы на то, что старт сегодня все же состоится, в NASA оценивают в 50/50. Примерно в то время, когда должен состояться запуск космического корабля, ожидаются грозы.

Но все еще может измениться, и подготовка пока что проходит в штатном режиме.

“We are predicting about a 50/50 shot of going this time… we have to take every shot we can get.” Administrator @JimBridenstine comments on the chances for liftoff today: pic.twitter.com/AZakIavg1e

— NASA (@NASA) May 30, 2020