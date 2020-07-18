Об этом сообщил глава космического агентства Джим Брайденстайн в Twitter.
По его словам, корабль отстыкуется от МКС 1 августа и приземлится 2 августа.
“Предварительно 1 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Приводнение запланировано на 2 августа”, – написал он.
Однако точная дата будет зависеть от погоды, предупредили в космическом агентстве.
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