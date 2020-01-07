В американском космическом агентстве NASA заявили об обнаружении первой потенциально обитаемой планеты, размеры которой сопоставимы с Землей.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Уточняется, что планета была обнаружена при помощи космического телескопа TESS.

При этом отмечается, что планета находится в системе TOI 700 и вращается вокруг звезды из созвездия Дорадо. Она приблизительно на 20% больше Земли.

В NASA сообщают, что назвали новую планету TOI 700 d.

При этом также уточняется, что наблюдение за планетой велось на протяжении года и за это время на ней не было зафиксировано вспышек, что повышает шансы ее обитаемости.

Также отмечается, что помимо этой в данной системе есть еще две планеты.