Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Уточняется, что планета была обнаружена при помощи космического телескопа TESS.
При этом отмечается, что планета находится в системе TOI 700 и вращается вокруг звезды из созвездия Дорадо. Она приблизительно на 20% больше Земли.
В NASA сообщают, что назвали новую планету TOI 700 d.
При этом также уточняется, что наблюдение за планетой велось на протяжении года и за это время на ней не было зафиксировано вспышек, что повышает шансы ее обитаемости.
Также отмечается, что помимо этой в данной системе есть еще две планеты.
- Ранее Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию кратера на Марсе, сделанную камерой CaSSIS орбитального зонда Trace Gas Orbiter ExoMars.