Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) показало новий знімок галактичного центру Чумацького Шляху з ефектним галактичним гобеленом з намагніченими нитками.

Про це повідомляється на сайті агентства.

“Нитки перегрітого газу і магнітних полів плетуть гобелен енергії […] Зображення цього космічного шедевра було отримано за допомогою гігантської мозаїки даних, отриманих з рентгенівської обсерваторії NASA Чандра і радіотелескопа MeerKAT в Південній Африці”, – йдеться у повідомленні.

Підставою для створення нової панорами центральної частини Чумацького Шляху послужили дані Chandra та інших телескопів. Остання версія розширює кут огляду вище і нижче площини Галактики, тобто диска, де знаходиться більшість зірок Чумацького Шляху.

Докладне вивчення цих ниток дозволяє отримати більше інформації про галактичні космічні погодні явища.

Зміна погоди викликана нестабільними процесами – такими, як наближення зірок, що випромінюють гарячий газ, а також викидами різних речовин з регіонів поблизу радіоджерела Стрільця A і надмасивної чорної діри нашої Галактики.