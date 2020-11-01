Об этом сообщается на сайте NASA.
Публикация плейлиста приурочена к Хэллоуину, который отмечается каждый год 31 октября.
“Используя данные с нашего космического корабля, мы собрали к Хэллоуину новую коллекцию зловещих звуков из глубин космоса. Слушайте наш плейлист SoundCloud, наполненный новыми “стонами” и “свистами” нашей Вселенной, которые могут напугать даже самых дьявольских созданий”, — отмечается в сообщении.
В плейлист вошли 14 треков. В частности, можно услышать землетрясения на Марсе, звуки древней Вселенной, мелодии из центра галактики Млечный Путь и звуки полярных сияний Юпитера.
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