Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выпустило плейлист со "зловещими звуками космоса".

Об этом сообщается на сайте NASA.

Публикация плейлиста приурочена к Хэллоуину, который отмечается каждый год 31 октября.

“Используя данные с нашего космического корабля, мы собрали к Хэллоуину новую коллекцию зловещих звуков из глубин космоса. Слушайте наш плейлист SoundCloud, наполненный новыми “стонами” и “свистами” нашей Вселенной, которые могут напугать даже самых дьявольских созданий”, — отмечается в сообщении.

В плейлист вошли 14 треков. В частности, можно услышать землетрясения на Марсе, звуки древней Вселенной, мелодии из центра галактики Млечный Путь и звуки полярных сияний Юпитера.