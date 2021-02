Соответствующие медиафайлы опубликованы в Twitter-аккаунте марсохода.

Как сообщалось, 18 февраля ровер NASA Perseverance благополучно приземлился на Марсе после путешествия на расстояние более чем 400 млн километров от Земли. 20 февраля Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса.

Теперь NASA получило первую аудиозапись с Марса, записанную марсоходом:

Также NASA получило и продемонстрировало видеозапись с Красной планеты, демонстрирующий момент высадки марсохода:

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021