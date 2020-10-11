Запуск миссии NASA SpaceX Crew-1 на Международную космическую станцию (МКС) состоится в начале-середине ноября, что дает SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 октября на сайте NASA.

Ранее запуск Crew Dragon планировали на 31 октября.

Еще несколько миссий NASA будут отталкиваться от запуска Falcon 9. Запуск Sentinel-6 Michael Freilich прежнему запланирован на вторник, 10 ноября, с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, а запуск космического корабля NASA SpaceX CRS-21 запланировано на конец ноября или начало декабря с базы ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

NASA и SpaceX будут использовать данные испытаний и осмотров оборудования компании, чтобы гарантировать, что эти важнейшие миссии пройдут на самом высоком уровне безопасности.

В рамках миссии NASA SpaceX Crew-1 астронавтов NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер вместе со специалистом миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи запускать с стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди во Флориде.