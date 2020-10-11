Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 октября на сайте NASA.
Ранее запуск Crew Dragon планировали на 31 октября.
Еще несколько миссий NASA будут отталкиваться от запуска Falcon 9. Запуск Sentinel-6 Michael Freilich прежнему запланирован на вторник, 10 ноября, с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, а запуск космического корабля NASA SpaceX CRS-21 запланировано на конец ноября или начало декабря с базы ВВС на мысе Канаверал во Флориде.
NASA и SpaceX будут использовать данные испытаний и осмотров оборудования компании, чтобы гарантировать, что эти важнейшие миссии пройдут на самом высоком уровне безопасности.
В рамках миссии NASA SpaceX Crew-1 астронавтов NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер вместе со специалистом миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи запускать с стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди во Флориде.
- 2 октября должен был состояться запуск грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman (США). Его отменили за две минуты до старта из-за технических проблем.