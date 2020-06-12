NASA отложило еще на три дня отправление марсохода Perseverance на Марс из-за дефекта с оборудованием наземных систем.

Об этом сообщает пресс-служба миссии ведомства.

“NASA и ULA сейчас нацелились на 20 июля для запуска, в рамках миссии Марс-2020, марсохода Perseverance на ракете Atlas V с космодрома во Флориде”, – сказано в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что дополнительное время требуется для того, чтобы решить проблемы, возникшие с оборудованием наземной системы.

Уточняется, что запуск в новую названную дату планируется в 16:15 по киевскому времени. При этом окно для запуска должно быть открыто на протяжении двух часов.