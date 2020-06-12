Об этом сообщает пресс-служба миссии ведомства.
“NASA и ULA сейчас нацелились на 20 июля для запуска, в рамках миссии Марс-2020, марсохода Perseverance на ракете Atlas V с космодрома во Флориде”, – сказано в сообщении.
В ведомстве также отмечают, что дополнительное время требуется для того, чтобы решить проблемы, возникшие с оборудованием наземной системы.
Уточняется, что запуск в новую названную дату планируется в 16:15 по киевскому времени. При этом окно для запуска должно быть открыто на протяжении двух часов.
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