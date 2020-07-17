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NASA показало, как выглядит Солнце с рекордно близкого расстояния

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало новые фотографии Солнца, сделанные с расстояния всего 77 млн км.

Пятница, 17 июля 2020, 18:06

Об этом пишет The Verge.

Изображения были сделаны зондом в рамках проекта Solar Orbiter.

“На самом деле мы не ожидали, что первые снимки получатся настолько великолепными. Они не только очень детальные и отлично раскрыты с технической точки зрения, но и также показывают вещи, которые мы не видели раньше”, – отметил исследователь проекта ESA для миссии Solar Orbiter Даниэль Мюллер.

На фотографиях можно увидеть миниатюрные вспышки. Ученые, назвали эти маленькие вспышки “кострами”, они в миллионы раз меньше вспышек на Солнце, которые можно увидеть с Земли с помощью телескопов. Десятки этих “костров” можно увидеть в любой момент в поле зрения камеры солнечного орбитального аппарата.

 

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Публикация от ESA (@europeanspaceagency)

Однако непонятно что именно вызывает эти мини-вспышки. Типичные солнечные вспышки часто происходят, когда Солнце считается активным – когда темные пятна появляются на поверхности звезды, заставляя части магнитного поля Солнца вращаться и поворачиваться. Но мини-вспышки не появляются во время интенсивной активности на Солнце.

Solar Orbiter был запущен в феврале для исследования Солнца и его гелиосферы, а также процессов, которые отвечают за создание солнечного ветра. Предполагается, что за два года аппарат приблизится к звезде и позволит увидеть ее с 42 миллионов километров.

Теги: фото, NASA

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