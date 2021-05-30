Кадри опубліковано в блозі Лабораторії реактивного руху NASA.

Зображення, що показані лабораторією, були зроблені ще в березні, одразу після заходу сонця. Понад 20 кадрів, які були відредаговані таким чином, щоб небо виглядало саме так, як його бачило б людське око, об’єднали в одне GIF-зображення.

Heading into the weekend like a cloud on Mars. This GIF shows clouds drifting over Mount Sharp. Each frame was stitched together from six individual images. https://t.co/Gtgz9Iu822 (2/4) pic.twitter.com/VPvSri1Sdh — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 28, 2021

В NASA пояснили, що хмари в тонкій атмосфері Марса — рідкісне явище. Вони зазвичай утворюються на екваторі в холоду пору року. Ті хмари, що можна побачити на GIF-зображенні, NASA описує так:

“Крижані кристали, які спостерігаються відразу після заходу сонця, вловлюють світло, яке згасає, що змушує їх світитися на тлі неба, яке темніє. Ці сутінкові хмари, також відомі як “сріблясті” хмари, стають яскравішими в міру того, як вони заповнюються кристалами, а потім темніють, коли Сонце в небі опускається нижче”.