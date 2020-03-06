Фото опубликовано на официальном сайте агентства.

Снимок состоит из более чем 1000 изображений, снятых в период с 24 ноября по 1 декабря, и содержит 1,8 миллиарда пикселей марсианского ландшафта.

На панораме показан Глен Торридон – регион на склоне горы Шарп.

Марсоход запрограммировали сделать эти снимки, пока команда миссии из Лаборатории реактивного движения NASA была на четырех выходных по случаю Дня благодарения.

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