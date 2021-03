Трансляция велась на сайте космического ведомства.

Четыре двигателя, установленные на специальную опору на территории испытательного комплекса, работали одновременно около восьми минут. Ведущий трансляции сообщил, что раннего отключения не произошло, что является “хорошей новостью”.

Предыдущие испытания двигателей прошли 16 января. Тогда двигатели работали одновременно немногим более минуты, однако планировалось, что испытания продлятся около восьми минут.

В NASA не пояснили, почему именно планы были изменены. Отмечается, что космическое агентство получило значительный объем информации о двигателях.

Лунная программа NASA под названием “Артемида” предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля “Орион”.

Напомним, Государственное космическое агентство Украины присоединилось к соглашению в рамках программы NASA “Артемида” (Artemis) о принципах исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

СПРАВКА. “Артемида” (англ. Artemis) — финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа NASA по возвращению людей на Луну. Одной из целей программы является отправка на Южный полюс Луны “первой женщины и следующего мужчины” (“the first woman and the next man” – отсылка к тому факту, что мужчины на Луне в рамках программы “Аполлон” уже были). Программа “Артемида станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне и создаст фундамент для освоения Марса.

Первый этап программы, Artemis-1, запланирован на 2021 год. В рамках данного этапа должен состояться беспилотный полет новой мощной ракеты Space Launch System (SLS) вместе с космическим кораблем Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап, Artemis-2, планируется на 2023 год: корабль Orion облетит Луну вместе с экипажем на борту.

Третьим этапом (Artemis 3) станет высадка астронавтов на Луну. Она запланирована на 2024 год. Ее планируется осуществить в районе Южного полюса спутника Земли. Два астронавта – мужчина и женщина (первая женщина-астронавт на Луне) проведут на поверхности спутника семь дней.