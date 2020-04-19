Об этом сообщил директор Космического агентства США (NASA)Джеймс Фредерик Брайденстайн на своей странице в Twitter.

“27 мая снова запустит американских астронавтов на американских ракетах с американской земли!”, – написал он.

Известно, что запуск космического корабля Crew Dragon произойдет из космического центра имени Кеннеди во Флориде 27 мая. Ракета Falcon-9 и космический корабль Crew Dragon должны стартовать в 20:30.

Известно, что во время полета произойдет стыковка с Международной космической станцией.

Напомним, Dragon летал МКС в марте 2019 года. Год назад полет проходил в беспилотном режиме с манекеном на борту.

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