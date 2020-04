Об этом сообщил директор Космического агентства США (NASA)Джеймс Фредерик Брайденстайн на своей странице в Twitter.

“27 мая снова запустит американских астронавтов на американских ракетах с американской земли!”, – написал он.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let’s #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

