Про це повідомили на сайті NASA.
Це буде друга пілотована місія SpaceX на МКС. Перші приготування астронавтів Шейна Кімбро, Меган МакАртур, Тома Песке та Акіхіко Хошиде розпочалися 16 квітня у штаті Флорида.
У рамках місії Crew-2 ракета-ветеран SpaceX Falcon 9 запустить відновлений космічний корабель Crew Dragon. Політ триватиме 23 години.
Старт призначено на 6:11 ранку 22 квітня.
Якщо все йтиме за планом, Crew Dragon буде на МКС приблизно о 5:30 ранку наступного дня.
До слова, Crew-2 – це вже третя пілотована місія. Астронавти перебуватимуть на МКС протягом шести місяців.
- Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) обрало компанію SpaceX Ілона Маска для розробки корабля, який доставить астронавтів до Місяця.