Трансляция запуска проходила на YouTube-канале NASA.

Perseverance будет обследовать дно древнего высохшего озера в глубине марсианского кратера в поисках следов древней жизни.

На текущий момент на марсе работают два аппарата, причем оба разработки NASA: неподвижная станция InSight и марсоход Curiosity, работающий на планете с 2012 года. Perseverance основан на той же платформе, но его миссия отличается от Curiosity. Он будет искать органические соединения, потенциально указывающие на присутствие микроорганизмов в прошлом или настоящем, исследовать климат Марса и пытаться синтезировать кислород из атмосферы.

Марсоход должен достигнуть поверхности планеты 18 февраля 2021 года.