Население Севастополя после незаконной аннексии Крыма Россией увеличилось на 80% за счет приехавших российских военных, силовиков и их семей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что по состоянию на конец апреля 2020 года временными оккупационными властями Крыма был проведен анализ потребления хлеба и воды в Севастополе, согласно которому население города составляет около 700 тысяч человек.

При этом по состоянию на начало 2014 года (до российской аннексии) в Севастополе проживали 393 тысячи людей.

“Указанные сведения свидетельствуют, что за 6 лет оккупации номинальное население Севастополя выросло на 15%, а реальное – почти на 80%”, – сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что основная часть новых жителей временно оккупированного города – это российские военные, силовики и члены их семей.

“С учетом выезда из Севастополя части граждан Украины, которые не восприняли оккупацию, речь идет о сознательной существенной замене населения государством-оккупантом, что является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению”, – говорится в сообщении.