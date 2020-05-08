Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что по состоянию на конец апреля 2020 года временными оккупационными властями Крыма был проведен анализ потребления хлеба и воды в Севастополе, согласно которому население города составляет около 700 тысяч человек.
При этом по состоянию на начало 2014 года (до российской аннексии) в Севастополе проживали 393 тысячи людей.
“Указанные сведения свидетельствуют, что за 6 лет оккупации номинальное население Севастополя выросло на 15%, а реальное – почти на 80%”, – сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что основная часть новых жителей временно оккупированного города – это российские военные, силовики и члены их семей.
“С учетом выезда из Севастополя части граждан Украины, которые не восприняли оккупацию, речь идет о сознательной существенной замене населения государством-оккупантом, что является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению”, – говорится в сообщении.
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