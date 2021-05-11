Населення Китаю досягло 1 млрд 411 млн 780 тис. осіб. У порівнянні з 2010 роком воно збільшилося на 72 мільйони (5,38%).

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані перепису Національного статистичного бюро.

На тлі пандемії коронавірусу минулого року народжуваність в Китаї впала до найнижчого рівня майже за 60 років. Це призвело до того, що населення країни досягне піку протягом наступних п’яти років і змусить Пекін активізувати реформи для підтримки економічного зростання в міру скорочення робочої сили.

Згідно з результатами перепису, що проводиться раз на десятиліття, торік у Китаї проживало 1,412 мільярда осіб, що на 5,38% більше, ніж десять років тому, але трохи нижче за попередні офіційні прогнози. Середньорічний приріст населення 0,53% за останнє десятиліття був найповільнішим з 1950-х років.

“Населення материкового Китаю склало 1,41178 млрд людей, що на 72,06 млн (5,38%) більше в порівнянні з 2010 роком”, – йдеться у доповіді.

Перепис показав, що у Китаї проживають приблизно 723,34 млн чоловіків і 688,44 млн жінок. Близько 63,35% населення – люди у віці від 15 до 59 років, близько 18,7% – від 60 років. Частка громадян у віковій категорії до 14 років склала 17,95%.

Як випливає з документа, частка міських жителів у Китаї коливається на рівні 63,89% – це на 14,21 процентного пункту більше, ніж у 2010 році.

Як повідомив журналістам голова державного статистичного управління Китаю Нін Цзічже, чисельність працездатного населення КНР у віці від 16 до 59 років становить 880 млн осіб.

Китай все ще зберігає перше місце серед всіх країн світу за чисельністю населення. Від нього трохи відстає Індія – понад 1,389 млрд людей. На третьому місці США – понад 331 млн.