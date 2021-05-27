Нацрада з питань ТБ і радіомовлення оштрафувала телеканал "НАШ" за програму "Марафон" з підсанкційним колишнім головою українського уряду Миколою Азаровим.

Про це сповістили у пресслужбі Нацради.

Як сповіщалося, в лютому Нацрада призначила телеканалу “Наш” ще одну перевірку через поширення у передачі “Марафон” з експрем’єром (2010-2014) Миколою Азаровим пропаганди країни-агресора.

Причиною для цього став етер від 15 грудня (з повтором 16 грудня) передачі “Марафон” за участі Азарова. Експрем’єр в діалозі з ведучими заперечував участь у конфлікті на Донбасі Російської Федерації та покладав відповідальність за агресію РФ проти України на Збройні сили України.

“Покладання відповідальності за збройну агресію Російської Федерації проти України на Збройні сили України має ознаки розпалювання національної ворожнечі між різними групами населення України та посилення вже наявного військового протистояння, що може призвести до подальшого зростання насильства й агресії в ОРДЛО, на всій території України загалом і на території покриття сигналом супутникового мовлення телеканалу “НАШ”, — зазначили в Нацраді.

В Нацраді також наголошують, що позиція Азарова була відомою керівництву телекомпанії, тож платформу для поширення поглядів, які розпалюють насильство та ненависть в Україні, неправдивої, упередженої інформації, що має значний потенціал додаткової дестабілізації суспільства, надавали свідомо.

Національна рада визнала порушення та наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, що були поширені в етері телеканалу.

“Відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” на компанію накладено штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору, 114 067,50 грн”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, через висловлювання ексрегіоналки, народної депутатки трьох скликань Олени Бондаренко, які були дискримінаційними стосовно Збройних сил України, що прозвучали у тій самій передачі 15 січня, телеканал оштрафували на аналогічну суму. Тож загалом телеканал має сплатити до державного бюджету 228 тисяч гривень.