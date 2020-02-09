Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что дело военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации, которая находится с рабочим визитом в Италии.

Об этом Аваков написал на своей странице в Instagram.

“Короткий визит делегации Украины в Рим и Ватикан был важен по многим причинам. Важнейшее для меня то, что Президент Зеленский на всех встречах и в Италии, и в Ватикане самым подробным образом обсуждал с президентом и премьером Италии, его святейшеством Папой судьбу нашего солдата Виталия Маркива! “Когда президент крупнейшей в Европе страны, столько времени и так подробно говорит о судьбе одного солдата – это очень важно и это красноречиво говорит о многом…” – так сказал Папа Франциск. Очень рассчитываем, что наша дипломатия, помощь друзей, вернёт нашего солдата домой”, – написал Аваков.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал Виталия Маркива виновным и приговорил его к 24 годам заключения. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел (МИД) и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину.