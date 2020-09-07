Снимок опубликован в соцсети Instagram.

“Наш ответ Богдану, Саакашвили и Ясько”, – прокомментировал фото Гордон, добавив хэштег #местные выборы.

Отметим, что ранее бывший глава Офиса президента Андрей Богдан встретился с председателем исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаилом Саакашвили и нардепом от “Слуги народа” Елизаветой Ясько для того, чтобы обсудить киевские выборы.