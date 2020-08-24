В Министерстве иностранных дел Украины посоветовали руководству Беларуси отказаться от насилия, потому что это путь в никуда.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

“Опыт украинской Революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда”, – отмечает Екатерина Зеленко.

Она советует коллегам из белорусского МИД не отвергать ценных дружеских советов.