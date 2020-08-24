Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.
“Опыт украинской Революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда”, – отмечает Екатерина Зеленко.
Она советует коллегам из белорусского МИД не отвергать ценных дружеских советов.
- Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы в стране.