Об этом сообщается в материале американского издания The Wall Street Journal.
“После победы Дональда Трампа на выборах Лев Парнас увидел шанс заработать деньги на своих связях. Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Он привлек одного из них, Романа Насирова, который в то время был главой налоговой службы Украины, тот отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, обнародованное адвокатом Парнаса”, – говорится в материале.
При этом в статье отмечается, что Роман Насиров по просьбе Парнаса помог профинансировать заем в 10 миллионов долларов.
Помимо того, в материале говорится, что многие проекты Льва Парнаса “пошли наперекосяк”, несмотря на то, что имели поддержку высоких покровителей.
В то же время проект недвижимости, финансируемый Насировым, завершился судебным процессом.
Также в издании сообщают, что сам Насиров не ответил на запрос журналистов о комментарии.
- Во вторник, 14 января, Палата представителей Конгресса США предоставила новые доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа, содержащие рукописные заметки, электронные письма, документы и зашифрованные сообщения. Они показывают связь, которая существовала между президентским адвокатом Рудольфом Джулиани и его партнером Левом Парнасом.
К примеру, в сообщении, которое получили из мобильного телефона Парнаса, Джулиани попросил его организовать получасовую встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом, адвокат Трампа дал ясно понять, что действию по согласию с президентом США.Еще один документ – рукописная заметка Парнаса, в которой сказано: “Пусть Зеленский объявит, что дело Байдена будет расследовано”.
Также в переписке Джулиани и Парнаса фигурировало имя экс-посла США в Украине Мари Йованович.