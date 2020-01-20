В американских СМИ пишут, что бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров помогал в финансировании недвижимости Льва Парнаса.

Об этом сообщается в материале американского издания The Wall Street Journal.

“После победы Дональда Трампа на выборах Лев Парнас увидел шанс заработать деньги на своих связях. Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Он привлек одного из них, Романа Насирова, который в то время был главой налоговой службы Украины, тот отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, обнародованное адвокатом Парнаса”, – говорится в материале.

При этом в статье отмечается, что Роман Насиров по просьбе Парнаса помог профинансировать заем в 10 миллионов долларов.

Помимо того, в материале говорится, что многие проекты Льва Парнаса “пошли наперекосяк”, несмотря на то, что имели поддержку высоких покровителей.

В то же время проект недвижимости, финансируемый Насировым, завершился судебным процессом.

Также в издании сообщают, что сам Насиров не ответил на запрос журналистов о комментарии.